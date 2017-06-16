Одесситы бунтуют: жители улицы Хуторской перекрыли дорогу, чтобы ею не ездили грузовики

Люди просто непрерывно ходили по пешеходному переходу и пропускали только маршрутки. Водители крупногрузовых машин нарушают законодательство - ездят по дорогам общего пользования при температуре выше 28 градусов. А еще людям приходится круглосуточно терпеть громкий грохот.

К слову, несколько месяцев назад дорогу отремонтировали, но сейчас из-за грузовиков она опять вся в ямах. А еще люди говорят, что от вибраций в стенах домов и в заборах образовались большие трещины.