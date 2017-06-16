Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 16 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Вместо ремонта дорог Укравтодор рассматривает возможность снижения максимальной скорости автомобилей в городе

16 июня 2017, 19:16
Вместо ремонта дорог Укравтодор рассматривает возможность снижения максимальной скорости автомобилей в городе

Укравтодор предлагает снизить максимальную скорость автомобилей по городу с шестидесяти до пятидесяти километров в час. И в то же время повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Глава ведомства Славомир Новак утверждает: в Европе уже давно ограничение скорости на городских дорогах составляет пятьдесят километров, а в особых пунктах - тридцать. Поэтому в Украине тоже следует ввести подобные правила, считает чиновник.

Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
Укравтодор делает всё, чтобы не ремонтировать дороги. С начало снижение скорости, а потом что?
дмитрий 16.06.2017, 22:10 ответить

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Гавайи 5.0 - 6"
Сериал "Гавайи 5.0 - 6"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab