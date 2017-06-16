Вместо ремонта дорог Укравтодор рассматривает возможность снижения максимальной скорости автомобилей в городе

Укравтодор предлагает снизить максимальную скорость автомобилей по городу с шестидесяти до пятидесяти километров в час. И в то же время повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Глава ведомства Славомир Новак утверждает: в Европе уже давно ограничение скорости на городских дорогах составляет пятьдесят километров, а в особых пунктах - тридцать. Поэтому в Украине тоже следует ввести подобные правила, считает чиновник.