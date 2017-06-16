Останки более сотни людей нашли во время ремонта дороги в Луцке

В июне 1941 года в Луцкой тюрьме расстреляли около двух тысяч заключенных. Советская власть тогда объясняла это невозможностью этапировать пленников вглубь страны. Расстрелянных хоронили несколькими ярусами. Сейчас ученые изучают верхний слой массового захоронения.

Сейчас на этой территории - монастырь. После эксгумации найденные останки перезахоронят. Вскоре на этом месте планируют открыть музей Луцкой тюрьмы. Реконструкцию части помещения обители уже начали.