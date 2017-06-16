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В Днепре дайверы устроили генеральную уборку реки Днепр

16 июня 2017, 22:19
В Днепре дайверы устроили генеральную уборку реки Днепр

Подводные "охотники" за мусором говорят: дно буквально усеяно стеклянными бутылками из-под алкоголя и огромными неводами рыбаков. А еще нашли шины от легковых и грузовых автомобилей, фарфоровую статуэтку, оленьи рога и предмет очень похожий на погребальную урну! В общем всего за несколько часов собрали аж две тонны мусора!

Работы еще много, говорят добровольцы. Еще есть немало загрязненных пляжей на Днепре. А осенью планируют зарыбить Днепр. И это также на собственные средства. Без помощи чиновников.

Общество, свідок

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