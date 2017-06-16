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Помогите троим детям сохранить маму!

16 июня 2017, 22:33
Помогите троим детям сохранить маму!

На Киевщине муж, услышав страшный диагноз, который поставили его жене, ушел от нее. И Любовь Уразова вместе с тремя детьми осталась один на один с болезнью. Ей необходима не операция, а химиотерапия, но денег у женщины на это нет. И именно мы можем ей помочь, как делали это уже не раз для тех, кто, казалось, терял всякую надежду.

Любовь Уразова, 51 год.

Диагноз: неходжкинская лимфома.

Тел: 097 157 75 12.

Карта ПриватБанка: 4731 2191 0307 7123.

Здоровье, Помогите, свідок

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