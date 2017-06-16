Помогите троим детям сохранить маму!

На Киевщине муж, услышав страшный диагноз, который поставили его жене, ушел от нее. И Любовь Уразова вместе с тремя детьми осталась один на один с болезнью. Ей необходима не операция, а химиотерапия, но денег у женщины на это нет. И именно мы можем ей помочь, как делали это уже не раз для тех, кто, казалось, терял всякую надежду.



Любовь Уразова, 51 год.



Диагноз: неходжкинская лимфома.



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