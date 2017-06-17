Кровавая авария на мосту Патона в Киеве: на большой скорости столкнулись Porsche Cayenne и фура

Предварительно известно: шофер грузовика решил неожиданно развернуться через двойную сплошную полосу, а водитель Porsche не успел среагировать и влетел в задний прицеп многотонного авто.

В машине было три человека. Погиб пассажир, сидевший впереди. Он не был пристегнут и от мощного удара вылетел через лобовое стекло! Мужчине буквально раздавило и оторвало голову! Водитель иномарки выжил. Его с многочисленными травмами госпитализировали. Еще одна пассажирка, которая сидела сзади справа, не получила тяжелых повреждений.