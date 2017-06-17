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Столичный "плюшкин" отравил жизнь собственным родителям и соседям

17 июня 2017, 06:15
Столичный "плюшкин" отравил жизнь собственным родителям и соседям

В Киеве супруги-пенсионеры умоляли соседей убить их сына. А все потому, что он постоянно тянет домой мусор и душевнобольной. Но вот сам мужчина говорит, что он бизнесмен, а на хламе можно неплохо заработать.

Антисанитария, вонь и угроза жизни. Жители дома не знают, как бороться с Плюшкиным. Потому что это его частная собственность. Юрист подтверждает: это практически безвыходная ситуация. Заставить его навести порядок в квартире нельзя.

Прочее, свідок

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