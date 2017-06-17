Столичный "плюшкин" отравил жизнь собственным родителям и соседям

В Киеве супруги-пенсионеры умоляли соседей убить их сына. А все потому, что он постоянно тянет домой мусор и душевнобольной. Но вот сам мужчина говорит, что он бизнесмен, а на хламе можно неплохо заработать.



Антисанитария, вонь и угроза жизни. Жители дома не знают, как бороться с Плюшкиным. Потому что это его частная собственность. Юрист подтверждает: это практически безвыходная ситуация. Заставить его навести порядок в квартире нельзя.