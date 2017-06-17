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Южный мост в столице медленно рассыпается

17 июня 2017, 07:35
Южный мост в столице медленно рассыпается

В Киеве разрушается известный Южный мост через Днепр. Сквозь дыры уже видно землю. И это здорово пугает горожан. И вот коммунальщики говорят, что уже взялись все ремонтировать. И самый высокий мост столицы не упадет!

В Киевавтодоре уверяют - они проводят капитальный ремонт. В июне начали восстанавливать шесть деформационных швов. Делать это планируется до начала августа. Еще шесть швов починили в прошлом году. Проект предусматривает ремонт 46 таких стыков. Работы продлятся не менее семи лет.

Катастрофы, свідок

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