Напомнить пароль | Регистрация
воскресенье, 18 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Младшим школьникам предлагают не ставить оценки

17 июня 2017, 08:53
Младшим школьникам предлагают не ставить оценки

Без оценок до пятого класса. В Министерстве образования планируют отказаться от баллов в младшей школе. Говорят, все ради того, чтобы не травмировать детскую психику. Но готовы ли к такой новации родители и что думают психологи?

В небольших альтернативных школах используют метод тесного сотрудничества учителя и ребенка. Каждого ученика рассматривают как личность. Но реально ли воспроизвести это в обычной школе, где в одном классе может быть 35 учеников?

Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Фильм "Туда, где живет счастье"
Фильм "Туда, где живет счастье"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab