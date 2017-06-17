Младшим школьникам предлагают не ставить оценки

Без оценок до пятого класса. В Министерстве образования планируют отказаться от баллов в младшей школе. Говорят, все ради того, чтобы не травмировать детскую психику. Но готовы ли к такой новации родители и что думают психологи?



В небольших альтернативных школах используют метод тесного сотрудничества учителя и ребенка. Каждого ученика рассматривают как личность. Но реально ли воспроизвести это в обычной школе, где в одном классе может быть 35 учеников?