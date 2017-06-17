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Из жизни ушел выдающийся политик Гельмут Коль

17 июня 2017, 13:36
Из жизни ушел выдающийся политик Гельмут Коль

В Германии умер бывший канцлер Гельмут Коль, который сыграл огромную роль в объединении страны. Именно при нем пала Берлинская стена. Его уважал весь мир, к нему прислушались мировые лидеры. 87-летний Коль умер у себя дома.

Коль поддерживал расширение Евросоюза. Вместе с французским коллегой Франсуа Миттераном готовил введения евро. Гельмут Коль был канцлером в течение 16 лет. Это единственный немецкий руководитель, который был на этой должности четыре срока подряд. Он стал крестным отцом нынешнего лидера Германии - Ангелы Меркель.

Общество, свідок

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