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На Сумщине бандиты пытали семью фермеров

17 июня 2017, 22:50
На Сумщине бандиты пытали семью фермеров

Срывали плоскогубцами ногти и медленно резали. Так на Сумщине разбойники издевались над семьей фермеров. Взрослых и ребенка привязали к стульям и пытали до тех пор, пока не получили желаемые деньги.

Нападавших задержали. Кроме 56-летнего водителя, в салоне были еще двое мужчин. Один из них уже имел судимости как участник организованной преступной группировки. За разбойное нападение на супругов-фермеров банде грозит до пятнадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

Драки и насилие, Ограбления, свідок

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