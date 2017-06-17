Луцкого живодера осудили на пять лет

Пять лет тюрьмы за издевательство над животным! К такому сроку приговорили жителя Луцка, который жестоко мучил котенка. Эта история потрясла страну. Осенью прошлого года двое студентов устроили настоящие пытки питомцу. Все это еще и снимали на видео. Кадры затем выложили в интернет.



Четвероногого жарили в духовке, запихивали котенка в морозильную камеру и стиральную машину, а в конце едва живого выбросили в окно. Животное после таких издевательств умерло. Девушку, Любовь Торопину, в декабре приговорили к двум годам условно.