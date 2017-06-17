Напомнить пароль | Регистрация
воскресенье, 18 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Луцкого живодера осудили на пять лет

17 июня 2017, 23:56
Луцкого живодера осудили на пять лет

Пять лет тюрьмы за издевательство над животным! К такому сроку приговорили жителя Луцка, который жестоко мучил котенка. Эта история потрясла страну. Осенью прошлого года двое студентов устроили настоящие пытки питомцу. Все это еще и снимали на видео. Кадры затем выложили в интернет.

Четвероногого жарили в духовке, запихивали котенка в морозильную камеру и стиральную машину, а в конце едва живого выбросили в окно. Животное после таких издевательств умерло. Девушку, Любовь Торопину, в декабре приговорили к двум годам условно.

Животные, свідок, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
сподіваємся, іх жорстоко у в'язниці покарають!
Наталка 18.06.2017, 07:51 ответить
Taki kadry nasyllia po tv pokazuvaty ne mozhna Tsey kanal ntn treba zaboronyty
Oleg 18.06.2017, 01:10 ответить
Taki kadry nasyllia po tv pokazuvaty be mozhna. Tsey kanal ntn treba zaboronyty
Oleg 18.06.2017, 01:08 ответить
надеюсь над ними обоими еще не так поиздеваются.
Локи 18.06.2017, 00:19 ответить
Маловато, хорошо бы обоих психов изолировать. Правда раньше никакого наказания не была, так что прогресс есть.
Киевлянка 18.06.2017, 00:16 ответить

Сейчас в эфире НТН

Фильм "Туда, где живет счастье"
Фильм "Туда, где живет счастье"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab