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Самодельные транспортные средства соревновались в Черкассах

18 июня 2017, 10:50
Самодельные транспортные средства соревновались в Черкассах

Зрелищный крутой спуск сегодня был в Черкассах. Там определяли самые быстрые и самые креативные самодельные тачки. За каждым пируэтом самодельных транпортных средств следит жюри. Оценивают и креативность, и скорость, и кто больше проедет.

Победителем "Крутого спуска" на этот раз стал бэтмобиль, первое место его команда завоевала и в номинации креативность. Других участников также наградили памятными призами и подарками, а у черкасчан на память остались сотни фотографий с самодельными чудо-автомобилями.

Общество, свідок

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