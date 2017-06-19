В Днепре хладнокровно зарезали женщину-таксиста

Внимание патрульных привлек подозрительный автомобиль. Они остановили машину. За рулем был нетрезвый мужчина. Документов на авто у него не было. Зато в салоне копы заметили окровавленный нож и пятна крови!

29-летний водитель начал оправдываться: машину вроде как нашел на одной из улиц города. Правоохранители отправились по указанному адресу и обнаружили там окровавленное тело 63-летней женщины. Впоследствии выяснили - задержанный поссорился с таксисткой и нанес ей несколько ударов ножом, после чего просто выбросил тело из машины и уехал.