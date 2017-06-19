В центре Львова в толпу верующих под храмом влетел внедорожник

Трагедия произошла возле церкви святого Андрея Первозванного, на площади Соборной. Там было людно. В храме как раз правили службу. Одни верующие заходили в храм, другие - выходили. А еще некоторые торговали венчиками. Вдруг в толпу влетел огромный внедорожник.

В жуткой ДТП погибла 50-летняя женщина. Еще одну с травмами доставили в больницу. Водитель - прихожанин этой церкви и перед тем, как совершить ужасное - как раз вышел из храма.