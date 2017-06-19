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В Лондоне грузовик наехал на пешеходов

19 июня 2017, 19:30
В Лондоне грузовик наехал на пешеходов

Он кричал, что убьет всех мусульман и так внесет свою лепту, рассказывают свидетели кровавого наезда на пешеходов в британской столице накануне. 48-летний мужчина за рулем грузовика влетел в толпу людей. Одного мужчину убил, еще десять - травмировал.

Свидетели смогли до приезда полиции схватить нападавшего, сейчас его допрашивают. Трагедию уже квалифицировали как теракт. Из-за проявления исламофобии - как еще трактуют нападение - созывают экстренное заседание правительства и британской разведки. Предполагают, таким образом кто-то мог отомстить мусульманам за теракты на Вестминстерском мосту и в Манчестере.

свідок, Теракты

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