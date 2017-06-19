Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 20 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Полицейский руководил продажей наркотиков в Винницкой области

19 июня 2017, 23:24
Полицейский руководил продажей наркотиков в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Говорят, капитан заставлял местного жителя продавать зелье наркозависимым. А после этого их же и задерживал. Офицера арестовали во время передачи очередной партии дурмана. Тот оправдывается - просто хотел улучшить показатели работы.

В полиции уже начали уголовное производство. Между тем, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внести залог в 128 тысяч гривен.

Наркотики, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab