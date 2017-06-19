Полицейский руководил продажей наркотиков в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Говорят, капитан заставлял местного жителя продавать зелье наркозависимым. А после этого их же и задерживал. Офицера арестовали во время передачи очередной партии дурмана. Тот оправдывается - просто хотел улучшить показатели работы.

В полиции уже начали уголовное производство. Между тем, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внести залог в 128 тысяч гривен.