На Волыни задержали несовершеннолетнего контрабандиста сигарет

16-летний парень шел в сторону границы к реке Западный Буг, без документов. Двинулись за ним и пограничники. С помощью служебной собаки наряд обнаружил целый склад сигарет. На месте насчитали 38 ящиков, а это почти 20 тысяч пачек! Рядом была сложена резиновая лодка, которой контрабанду и должны были доставить на польскую сторону. Известно, что задержанный - житель одного из пограничных сел.

Правоохранители констатируют: в последнее время преступники все чаще привлекают к своей деятельности детей, ведь несовершеннолетним грозит меньшая ответственность. Только в прошлом году за контрабанду задержали двадцать двух подростков!