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Ужасная авария на Виннитчине: один человек погиб, еще пятеро травмированы

20 июня 2017, 19:27
Ужасная авария на Виннитчине: один человек погиб, еще пятеро травмированы

Трагедия произошла ночью на автодороге Винница - Хмельницкий. Известно, что подростки на Suzuki Grand Vitara пытались обогнать грузовик. Однако в какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением, и машина влетела прямо под камаз. От масштабного удара Suzuki превратился в груду металлолома.

17-летний пассажир погиб мгновенно. Водитель иномарки и еще четверо пассажиров, среди которых трое 17-летних девушек, получили различные травмы. Сейчас в больнице остается водитель и еще один пассажир. Тем временем правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

ДТП, свідок

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