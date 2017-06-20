Ужасная авария на Виннитчине: один человек погиб, еще пятеро травмированы

Трагедия произошла ночью на автодороге Винница - Хмельницкий. Известно, что подростки на Suzuki Grand Vitara пытались обогнать грузовик. Однако в какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением, и машина влетела прямо под камаз. От масштабного удара Suzuki превратился в груду металлолома.

17-летний пассажир погиб мгновенно. Водитель иномарки и еще четверо пассажиров, среди которых трое 17-летних девушек, получили различные травмы. Сейчас в больнице остается водитель и еще один пассажир. Тем временем правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.