Напомнить пароль | Регистрация
среда, 21 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Бездомный пес набросился на 7-летнего мальчика прямо на детской площадке

20 июня 2017, 20:21
Бездомный пес набросился на 7-летнего мальчика прямо на детской площадке

Жуткая история произошла в Мариуполе. Маленький выжил лишь каким-то чудом! В тот ужасный момент на площадке были десятки малышей. Дети, ставшие свидетелями нападения, до сих пор в деталях помнят ту жуткую минуту.

Между тем местные жители утверждают: случаи нападений собак на людей здесь - не редкость. Поэтому систематически умоляют коммунальщиков, чтобы те повылавливали бродячих собак. В коммунальном хозяйстве Мариуполя же оправдываются: чтобы переловить всех, им просто не хватает рук.

Животные, Здоровье, Покушения, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Правда жизни. Профессии.
Правда жизни. Профессии.
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab