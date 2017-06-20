Бездомный пес набросился на 7-летнего мальчика прямо на детской площадке

Жуткая история произошла в Мариуполе. Маленький выжил лишь каким-то чудом! В тот ужасный момент на площадке были десятки малышей. Дети, ставшие свидетелями нападения, до сих пор в деталях помнят ту жуткую минуту.

Между тем местные жители утверждают: случаи нападений собак на людей здесь - не редкость. Поэтому систематически умоляют коммунальщиков, чтобы те повылавливали бродячих собак. В коммунальном хозяйстве Мариуполя же оправдываются: чтобы переловить всех, им просто не хватает рук.