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Двое юношей утонули в Ровенской области

20 июня 2017, 21:34
Двое юношей утонули в Ровенской области

Трагедия произошла на Белом озере, погибшим было 19 и 20 лет. Пятеро молодых людей приехали из соседнего района, чтобы отдохнуть. На турбазе сняли номер. В тот трагический день им захотелось поплавать на катамаране. Двое ребят остались на берегу, трое - отплыли метров на триста.

Свидетели утверждают: они были нетрезвыми и продолжили выпивать на воде! В конце концов, подвыпившие начали прыгать с катамарана в воду. В одежде! Одному повезло уцепиться за плав-средство. Двух других уже вытаскивали из пятиметровой глубины водолазы.

Несчастные случаи, свідок

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