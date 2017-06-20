Двое юношей утонули в Ровенской области

Трагедия произошла на Белом озере, погибшим было 19 и 20 лет. Пятеро молодых людей приехали из соседнего района, чтобы отдохнуть. На турбазе сняли номер. В тот трагический день им захотелось поплавать на катамаране. Двое ребят остались на берегу, трое - отплыли метров на триста.

Свидетели утверждают: они были нетрезвыми и продолжили выпивать на воде! В конце концов, подвыпившие начали прыгать с катамарана в воду. В одежде! Одному повезло уцепиться за плав-средство. Двух других уже вытаскивали из пятиметровой глубины водолазы.