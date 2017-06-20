Зажигалка стала причиной убийства

Пьяная драка превратилась в убийство. Произошло все в Оболонском районе Киева. Уже известно: двое нетрезвых мужчин поссорились из-за зажигалки. Один подошел к незнакомцу и попросил прикурить, тот отказал. Подвыпивший курильщик впал в бешенство и начал беспощадно бить пьяного прохожего. Когда жертва уже не двигалась - пошел дальше. Местные жители вызвали "скорую", впрочем от травм пострадавший скончался еще до приезда медиков.

Подозреваемого в убийстве нашли уже через несколько часов неподалеку от его дома. В содеянном он сразу признался. Сейчас мужчина в СИЗО, ждет приговора суда.