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Зажигалка стала причиной убийства

20 июня 2017, 22:32
Зажигалка стала причиной убийства

Пьяная драка превратилась в убийство. Произошло все в Оболонском районе Киева. Уже известно: двое нетрезвых мужчин поссорились из-за зажигалки. Один подошел к незнакомцу и попросил прикурить, тот отказал. Подвыпивший курильщик впал в бешенство и начал беспощадно бить пьяного прохожего. Когда жертва уже не двигалась - пошел дальше. Местные жители вызвали "скорую", впрочем от травм пострадавший скончался еще до приезда медиков.

Подозреваемого в убийстве нашли уже через несколько часов неподалеку от его дома. В содеянном он сразу признался. Сейчас мужчина в СИЗО, ждет приговора суда.

свідок, Убийства

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