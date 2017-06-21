В Киеве горел дом с легендарным "Центральным гастрономом"

По прибытию первых спасателей сразу был предоставлен второй уровень сложности, дополнительно направлены силы и средства. Огнем уже была охвачена крыша дома, тушение пожара осложняется тем, что здание старое, у него деревянные перекрытия, огонь очень быстро распространяется.



Информации о пострадавших пока нет. Впрочем, на этажах, где горит огонь, помещения давно пустовали. С первого этажа люди эвакуировались самостоятельно.