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В Киеве горел дом с легендарным "Центральным гастрономом"

21 июня 2017, 00:33
В Киеве горел дом с легендарным "Центральным гастрономом"

По прибытию первых спасателей сразу был предоставлен второй уровень сложности, дополнительно направлены силы и средства. Огнем уже была охвачена крыша дома, тушение пожара осложняется тем, что здание старое, у него деревянные перекрытия, огонь очень быстро распространяется.

Информации о пострадавших пока нет. Впрочем, на этажах, где горит огонь, помещения давно пустовали. С первого этажа люди эвакуировались самостоятельно.

Пожары, свідок

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