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Пожар на Крещатике одолели

21 июня 2017, 10:31
Пожар на Крещатике одолели

Масштабный пожар на Крещатике, где горел бывший Центральный гастроном - потушен. Из-за огня на некоторое время прекратил свою работу Печерский районный суд, находящийся рядом.

Сооружение было построено еще в 19-м веке как отель, а после войны здесь был открыт Центральный гастроном. Сегодня же здесь несколько меленьких магазинов и кафе. А также легендарная "Киевская перепичка". Она не сгорела. Старое здание и деревянное перекрытие - это и стало главной причиной таких масштабов пожара.

Пожары, свідок

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