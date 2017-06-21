Пожар на Крещатике одолели

Масштабный пожар на Крещатике, где горел бывший Центральный гастроном - потушен. Из-за огня на некоторое время прекратил свою работу Печерский районный суд, находящийся рядом.



Сооружение было построено еще в 19-м веке как отель, а после войны здесь был открыт Центральный гастроном. Сегодня же здесь несколько меленьких магазинов и кафе. А также легендарная "Киевская перепичка". Она не сгорела. Старое здание и деревянное перекрытие - это и стало главной причиной таких масштабов пожара.