На Прикарпатье водитель сбил ребенка, а потом забрал и спрятал тело

На Прикарпатье водитель сбил 9-летнего мальчика на обочине, а его тело положил в машину и в 20 километрах от места аварии выбросил в кусты. Впоследствии выставил автомобиль на продажу.



Трагедия произошла на дороге, пролегающей через самое длинное село в Украине - Микуличин. Свидетели говорят: водитель даже не пытался тормозить. Автомобиль протащил ребенка несколько метров на другую сторону дороги. Затем из машины выбежали какие-то девушки и забрали малыша в салон.