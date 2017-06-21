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Детей травили трансжирами на Житомирщине

21 июня 2017, 15:00
Детей травили трансжирами на Житомирщине

В детсады и больницы вместо сливочного масла привозили смесь соединений на основе трансжиров. Как установила прокуратура, открытые торги на поставку масла в садики, школі и детскую больницу выиграла одна из бизнес-структур. Дельцы работали через фирму-посредника и закупали псевдомасло у двух производителей в Ровенской и Киевской области. Эксперты проверили то, чем кормили детей под видом полезного продукта. Содержание жиров животного происхождения в образцах не превышал и одного процента.

Сейчас работники СБУ проводят обыски в помещениях фигурантов дела, сразу в трех областях. Изымают сам фальсификат, документы и технику. И должны выяснить, кто из чиновников был задействован в схеме.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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