Детей травили трансжирами на Житомирщине

В детсады и больницы вместо сливочного масла привозили смесь соединений на основе трансжиров. Как установила прокуратура, открытые торги на поставку масла в садики, школі и детскую больницу выиграла одна из бизнес-структур. Дельцы работали через фирму-посредника и закупали псевдомасло у двух производителей в Ровенской и Киевской области. Эксперты проверили то, чем кормили детей под видом полезного продукта. Содержание жиров животного происхождения в образцах не превышал и одного процента.

Сейчас работники СБУ проводят обыски в помещениях фигурантов дела, сразу в трех областях. Изымают сам фальсификат, документы и технику. И должны выяснить, кто из чиновников был задействован в схеме.