Напомнить пароль | Регистрация
среда, 21 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

ДТП в Киеве: авто едва не сорвалось с несколькометрового обрыва

21 июня 2017, 16:02
ДТП в Киеве: авто едва не сорвалось с несколькометрового обрыва

Toyota Yaris двигалась с Южного моста в направлении улицы Заболотного. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль вылетел на газон, протаранил электроопору и перевернулся на бок - как раз над обрывом.

В салоне сработали подушки безопасности, однако мужчина все равно получил многочисленные травмы. Правда, в шоковом состоянии ему удалось самостоятельно вылезти из покореженной машины. Сейчас пострадавший водитель в больнице. Причину же ДТП выясняют правоохранители.

ДТП, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab