ДТП в Киеве: авто едва не сорвалось с несколькометрового обрыва

Toyota Yaris двигалась с Южного моста в направлении улицы Заболотного. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль вылетел на газон, протаранил электроопору и перевернулся на бок - как раз над обрывом.

В салоне сработали подушки безопасности, однако мужчина все равно получил многочисленные травмы. Правда, в шоковом состоянии ему удалось самостоятельно вылезти из покореженной машины. Сейчас пострадавший водитель в больнице. Причину же ДТП выясняют правоохранители.