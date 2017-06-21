Футбольных фанов подозревают в краже шоколада

В центре Киева в супермаркет ворвались три десятка молодых людей в черных футболках. Некоторые были в масках. В отделе со сладостями они схватили шоколад и ушли! На улице мужчин уже ждали еще два десятка сладкоежек.

Полиция изучает видео с камер наблюдения. По одной из версий, ограбление совершили футбольные фанаты! Те же, что устроили драку на стадионе "Олимпийский" во время матча любителей между харьковским "Металлистом" и Волочиским "Агро-бизнесом". В конце матча фаны-харьковчане отправились в сектор болельщиков "Агро-бизнеса" и начали их избивать.