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Футбольных фанов подозревают в краже шоколада

21 июня 2017, 17:05
Футбольных фанов подозревают в краже шоколада

В центре Киева в супермаркет ворвались три десятка молодых людей в черных футболках. Некоторые были в масках. В отделе со сладостями они схватили шоколад и ушли! На улице мужчин уже ждали еще два десятка сладкоежек.

Полиция изучает видео с камер наблюдения. По одной из версий, ограбление совершили футбольные фанаты! Те же, что устроили драку на стадионе "Олимпийский" во время матча любителей между харьковским "Металлистом" и Волочиским "Агро-бизнесом". В конце матча фаны-харьковчане отправились в сектор болельщиков "Агро-бизнеса" и начали их избивать.

Ограбления, свідок, Хулиганство

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