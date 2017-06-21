Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Мауриньо предстанет перед судом

Испанская прокуратура обвиняет Мауриньо в уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллионов евро. Речь идет о периоде с 2010 до 2013 года, когда Мауриньо был наставником мадридского "Реала". Судебное заседание назначили на 31 июля.

Напомним, аналогичные обвинения в присвоении 14 с половиной миллионов евро налоговики выдвинули и против форварда - Криштиану Роналду. Четырехкратный обладатель Золотого мяча из-за скандала готов даже покинуть "Реал". Среди клубов, претендующих на именитого игрока - "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".