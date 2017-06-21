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Мужчина хладнокровно убил любовника жены и спрятал тело в диване

21 июня 2017, 21:09
Мужчина хладнокровно убил любовника жены и спрятал тело в диване

Кровавая семейная драма разыгралась на Харьковщине. В тот вечер женщина проводила время за бутылкой с любовником. С мужем она намеревалась разводиться и завела новые отношения. Но в дом неожиданно пришел "в гости" 37-летний хозяин и застал жену с новым другом. Как утверждает сама женщина, муж сильно ударил ее по голове, и она пошла в другую комнату, оставив мужчин выяснять отношения. А потом ничего не помнит. Между тем муж хладнокровно убил любовника, тело жертвы запихнул в диван, а сам - спокойно ушел! Убийцу разыскали быстро. Впрочем сдаваться он не собирался и на глазах правоохранителей перерезал себе горло!

Фактически дело раскрыто, следствию надо только выяснить детали преступления и самоубийства. Найти орудие убийства и убедиться, что жена действительно не причастна к гибели любовника.

свідок, Убийства

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И проститутку надо было туда же отправить
Ааа 21.06.2017, 22:30 ответить

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