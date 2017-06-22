Копы гнались за пьяным водителем и попали в ДТП

Масштабное ДТП в Киеве: пострадали три человека, среди них - двое полицейских. Авария произошла на улице Гетьмана. Автомобиль BMW убегал от полиции. Водитель Mitsubishi, который двигался по другой полосе, увидел погоню и начал тормозить. Но автомобиль занесло, и он столкнулся с полицейской машиной.

В результате аварии пострадали два копа и водитель Mitsubishi. Сейчас все травмированные в больнице. Предварительно известно, что водитель BMW был пьян, поэтому и убегал. Окончательные же детали происшествия еще выясняются.