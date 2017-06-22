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Машина сбила ребенка на переходе в Тернополе

22 июня 2017, 08:09
Машина сбила ребенка на переходе в Тернополе

В Тернополе под колесами машины погиб трехлетний мальчик. Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Местные жители говорят: водители здесь никогда не хотят пропускать горожан, поэтому и погиб ребенок. Но вот в полиции уже есть свидетели, которые утверждают, что виновник аварии может быть не виновным.

Пока в полиции не спешат с выводами относительно виновника смертельной аварии. Допрашивают очевидцев. И уже имеют свидетельства горожан, которые якобы видели: мальчик шел по тротуару с мамой за руку. Но в какой-то момент вырвался и выбежал на дорогу, где трагически оборвалась его жизнь.

ДТП, Несчастные случаи, свідок

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