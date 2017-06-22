Машина сбила ребенка на переходе в Тернополе

В Тернополе под колесами машины погиб трехлетний мальчик. Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Местные жители говорят: водители здесь никогда не хотят пропускать горожан, поэтому и погиб ребенок. Но вот в полиции уже есть свидетели, которые утверждают, что виновник аварии может быть не виновным.



Пока в полиции не спешат с выводами относительно виновника смертельной аварии. Допрашивают очевидцев. И уже имеют свидетельства горожан, которые якобы видели: мальчик шел по тротуару с мамой за руку. Но в какой-то момент вырвался и выбежал на дорогу, где трагически оборвалась его жизнь.