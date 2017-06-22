Первенцу Принцессы Дианы - 35 лет

Британская королевская семья празднует 35-летие Принца Уильяма. Торжеств не устраивают. Юбиляр провел день в кругу семьи с женой и детьми. О секретах его популярности и может ли он стать новым британским королем, как того желает нация?



Отсчет минут до рождения первенца Дианы и Чарльза вела вся Великобритания. Принц Уильям - первый наследник трона, рожденный вне дворца, в обычной лондонской клинике. Вопреки традициям и почестям Леди Ди воспитывала его похожим на себя - простым и человечным.