Липовая аллея в Ужгороде привлекает пчел и туристов

Самая длинная в Европе аллея медоносной липы цветет сейчас в Ужгороде. И каждый год привлекает сотни туристов. Местные же уверены: пахучие деревья видели еще динозавры, а под каждым из тех, что растут в городе, закопана капсула времени.



Сейчас липовая аллея в Ужгороде сохраняет не только воспоминания о динозаврах и семинаристах, но и является самой длинной в Европе - протянулась на 2 километра и 200 метров. Здесь произрастает более тысячи деревьев четырех видов. Под липами советуют ходить пешком, ведь от них замечательный лечебный аромат.