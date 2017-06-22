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Липовая аллея в Ужгороде привлекает пчел и туристов

22 июня 2017, 11:25
Липовая аллея в Ужгороде привлекает пчел и туристов

Самая длинная в Европе аллея медоносной липы цветет сейчас в Ужгороде. И каждый год привлекает сотни туристов. Местные же уверены: пахучие деревья видели еще динозавры, а под каждым из тех, что растут в городе, закопана капсула времени.

Сейчас липовая аллея в Ужгороде сохраняет не только воспоминания о динозаврах и семинаристах, но и является самой длинной в Европе - протянулась на 2 километра и 200 метров. Здесь произрастает более тысячи деревьев четырех видов. Под липами советуют ходить пешком, ведь от них замечательный лечебный аромат.

Прочее, свідок

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