Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 22 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В столице разыскивают владельца БМВ с литовскими номерами

22 июня 2017, 12:28
В столице разыскивают владельца БМВ с литовскими номерами

Столичные правоохранители разыскивают водителя БМВ с литовскими номерами, из-за которого произошло лобовое столкновение двух машин. Во время преследования автомобиля-нарушителя патрульные выехали на встречную и лоб в лоб столкнулись с Мицубиши, ехавшим навстречу.

Двое копов и водитель легковушки пострадали. А вот сам нарушитель скрылся. Впоследствии БМВ нашли на одной из парковок. В полиции предполагают, что водитель убегал, потому что был нетрезв.

ДТП, Несчастные случаи, Помогите найти, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab