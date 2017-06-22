В столице разыскивают владельца БМВ с литовскими номерами

Столичные правоохранители разыскивают водителя БМВ с литовскими номерами, из-за которого произошло лобовое столкновение двух машин. Во время преследования автомобиля-нарушителя патрульные выехали на встречную и лоб в лоб столкнулись с Мицубиши, ехавшим навстречу.



Двое копов и водитель легковушки пострадали. А вот сам нарушитель скрылся. Впоследствии БМВ нашли на одной из парковок. В полиции предполагают, что водитель убегал, потому что был нетрезв.