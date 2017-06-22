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В Одессе известные спортсмены учинили кровавую драку

22 июня 2017, 13:33
В Одессе известные спортсмены учинили кровавую драку

В Одессе двое спортсменов безжалостно избили шестерых прохожих. Просто так! Неадекваты начали бросаться на людей с металлической дубинкой и тротуарной плиткой, которую как раз стелили на улице. Среди пострадавших и прохожие, и рабочие-коммунальщики. Но больше всего пострадал охранник жилого комплекса, который пытался остановить агрессивных мужчин - ему проломили голову.

Сейчас нападающие, а это Георгий Бузиашвили и Игорь Задорожный - задержаны. Они профессионально занимаются тайским боксом, имеют ряд наград. Против нарушителей начато уголовное производство, а уже завтра суд изберет им меру пресечения.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Хулиганство

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