13-летний мальчик повесился на веревке для белья в Боярке под Киевом

Тело обнаружила мать, когда вечером вернулась домой. Парень с детства занимался спортом, в частности тхэквондо. Семья, где он рос, характеризуется положительно.

Сейчас полицейские выясняют причины, толкнувшие школьника на смертельный шаг. По предварительной информации полиции, парень не был в интернет-сообществах, которые пропагандируют смерть. По факту гибели ребенка открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Выясняют все обстоятельства трагедии.