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Помогите спасти 3-летнего Вадима от ужасной болезни!

22 июня 2017, 15:55
Помогите спасти 3-летнего Вадима от ужасной болезни!

С постоянной, нестерпимой болью живет 3-летний Вадим Богданов в Днепре. У мальчика редкая форма заболевания кожи - синдром Нетертона. Кожа краснеет, распухает, мокнет и, наконец, слезает! В мировой практике 135 случаев этого заболевания, и все они с рождения, то есть приобретенных случаев, как у Вадима, после полутора лет или позже, не описывается в мировой дерматологии. То есть Вадим - первый ребенок с таким течением болезни.

В Украине такое заболевание не лечат. Но это могут сделать немецкие специалисты. Годовой курс лечения за рубежом будет стоить 58 тысяч евро. Значительная часть этих денег уже собрана. До 27 июня, а именно в этот день семья Богдановых должна приехать в Германию, нужно найти 10 тысяч евро! Родные малыша очень рассчитывают на помощь зрителей "Свідка".

Реквизиты:

Карта ПриватБанка - 4149 6258 0059 4523 (мама Олеся Вязмина)

Здоровье, Помогите, свідок

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