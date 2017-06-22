Опасную банду разбойников разоблачили в Одессе

Четверо злоумышленников выдавали себя за клиентов, заманивали предпринимателей в многоквартирные дома, нападали и забирали ценности. Так, одному из пострадавших заказали установку телевизионного оборудования. Когда мужчина приехал на место, у подъезда его встретил псевдозаказчик. Он попросил мастера подняться на шестой этаж, мол, там "встретит жена".

Но на мужчину ждали двое нападавших с пистолетом и молотком. Угрожая застрелить, несколько раз ударили по голове. Сорвали золотую цепочку и выхватили сумку, там было более 20 тысяч гривен. Жертву бросили истекать кровью, а сами скрылись. Однако - недалеко. Оперативники задержали их менее, чем за час. Все четверо - ранее судимые.