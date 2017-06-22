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Гражданку Украины жестоко убили в Польше

22 июня 2017, 19:09
Гражданку Украины жестоко убили в Польше

Несчастную связали и утопили в водоеме, привязав к шее камень. Тело 26-летней женщины, которая родом с Волыни, нашли в пруду в поселке Бродзица, это в 30 километрах от украинской границы. Заробитчанка там жила. Продавала сигареты. Из-за проблем с законодательством - по информации волынских журналистов - сменила имя и фамилию.

Поляки задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Это украинцы, один из которых имеет судимость. Соотечественники подвозили молодую женщину на Родину. В день смерти украинка ехала попутным авто домой - на день рождения дочери, которой исполнилось 5 лет.

Если вину задержанных украинцев докажут - за зверское убийство женщины им грозит 25 лет за решеткой.

свідок, Убийства

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Да, хохлы - они везде хохлы. Даже в Польше.
Черномор 22.06.2017, 19:24 ответить

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