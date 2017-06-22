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В столичном Парке Славы почтили память жертв войны

22 июня 2017, 20:13
В столичном Парке Славы почтили память жертв войны

В Украине - День скорби и чествования памяти жертв войны. Немецкое наступление началось утром 22 июня 1941 года - ровно 76 лет назад. В первые годы войны Советский Союз был не в состоянии противостоять врагу и терпел поражение за поражением.

Однако ценой миллионов человеческих жизней наступление удалось остановить. По подсчетам Института истории Украины, в годы войны погибли около 10 миллионов украинцев, участвовавших в боевых действиях, и почти 13 миллионов мирного населения.

Сегодня по всей стране чтят память погибших. В столичном Парке Славы к "вечному огню" ветераны с самого утра несут цветы, чтобы напомнить молодому поколению о страшных годах нашей истории.

Общество, Прочее, свідок

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Ох, та война... Сегодня мы знаем, что:
1. В соответствии с тайными статьями Раппальского соглашения (подписано в 1922 г), «большевистский» СССР -- наперекор международным запретам! -- не только поставлял в Германию стратегические материалы, но и предоставил ей свою территорию для производства новых образцов боевой техники. А также подготовил для Вермахта 20 000 офицеров. В частности, Г. Гудериан, танки которого потом еле остановили под Тулой, учился воевать в СССР;
2. Вот что сказал, 28.09.1939 г., коммунист Й. В. Сталин, после того, как 03.09.1939 г. Великобритания и Франция, исполняя договоренности с Польшей, объявили войну Германии:
"Если Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии …";
3. В феврале 1940 г. СССР обязался 3. В феврале 1940 г. СССР обязался не только поставлять воюющей Германии стратегические материалы, но и покупать их для нее в третьих странах. И с весны 1940 по июнь 1941 г. Германия получила из СССР 1 млн. т. пшеницы, 900 тыс. т. нефтепродуктов, 185 тыс. т. марганцевой руды, 23 тыс. т. хромовой руды, 14 тыс. т. меди и большое количество других стратегических материалов. А еще СССР обеспечил немцам провоз через свою территорию значительного количества стратегических материалов из Юго-Восточной Азии. А поставленные СССР продукты питания позволили Гитлеру создать запасы продовольствия на случай войны.
4. после чего Германия, подготовленная коммунистами СССР к большой войне, напала и на СССР. Что стоило его гражданам и 27 млн. павших (в 1990 году официально была объявлена окончательная цифра), и -- десятилетия горя и лишений. За все – спасибо коммунистам В. Ленину и Й Сталину!
Alex 22.06.2017, 20:39 ответить
А закончилась Вторая Мировая война 02.09.1945 г. На Дальнем Востоке. После того, как воины Красной Армии (многие из которых были перевезены туда, после окончания боев, из Европы) и вооруженные силы союзников разгромили Японию. И Акт про капитуляцию Японии, от имени СССР, подписал украинец! Полководец и дипломат, генерал-лейтенант К. М. Деревянко.
А началась -- в 1939 г. После того, как коммунист Й Сталин договорился с нацистом А. Гитлером о разделе Европы. 01.09.1939 Германия напала на Польшу, а 17.09.1939 напал на Польшу верный союзник гитлеровской Германии – СССР. А в честь совместной победы провели, 22.09.1939 г, в Бресте, парад Вермахта и РККА.
Но Правду о 2-й Мировой войне коммунисты – ВСЕГДА СКРЫВАЛИ! В т. ч. -- о более, чем 800 000 россиян, воевавших, вместе с Вермахтом, против Красной Армии. Это и Российская Освободительная армия, русского офицера-предателя А. Власова. И 15-й Донской казачий корпус СС Гельмута фон Паннвица. И Калмыцкая дивизия. И -- еще 16 российских воинских подразделений.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. И о том, что начало, для украинцев, Второй Мировой было 01.09.1939. Когда немецкая авиация бомбила Львов, а 120 000 украинцев воевали с Вермахтом под знаменами Польши.
2. И о том, что больше всех, в относительном исчислении, в той войне погибло украинцев. Из 27 млн советских граждан, погибших во время второй мировой войны, 10 млн были украинцами. Как и 2,3 млн из 2,8 млн угнанных на принудительные работы в "третий рейх".
3. И о том, что первое Красное знамя над Рейхстагом водрузили, 30.04.1945 г., казах Р. Кошкарбаев и татарин Г. Булатов.
Alex 22.06.2017, 20:41 ответить

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