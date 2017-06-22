В столичном Парке Славы почтили память жертв войны

В Украине - День скорби и чествования памяти жертв войны. Немецкое наступление началось утром 22 июня 1941 года - ровно 76 лет назад. В первые годы войны Советский Союз был не в состоянии противостоять врагу и терпел поражение за поражением.

Однако ценой миллионов человеческих жизней наступление удалось остановить. По подсчетам Института истории Украины, в годы войны погибли около 10 миллионов украинцев, участвовавших в боевых действиях, и почти 13 миллионов мирного населения.

Сегодня по всей стране чтят память погибших. В столичном Парке Славы к "вечному огню" ветераны с самого утра несут цветы, чтобы напомнить молодому поколению о страшных годах нашей истории.