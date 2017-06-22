В Одессе трое молодых людей похитили и замучили до смерти турецкого предпринимателя

Злоумышленники планировали получить от предпринимателя 60 тысяч долларов. Нелюди смогли выбить из своей жертвы лишь триста долларов и телефон. Когда же поняли, что больше ничем разжиться не смогут - вывезли мужчину за город, хладнокровно убили и закопали.

Правоохранители начали уголовные производства по статьям об умышленном убийстве, похищении человека, разбое и вымогательстве денег. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.