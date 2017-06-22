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В Одессе трое молодых людей похитили и замучили до смерти турецкого предпринимателя

22 июня 2017, 22:19
В Одессе трое молодых людей похитили и замучили до смерти турецкого предпринимателя

Злоумышленники планировали получить от предпринимателя 60 тысяч долларов. Нелюди смогли выбить из своей жертвы лишь триста долларов и телефон. Когда же поняли, что больше ничем разжиться не смогут - вывезли мужчину за город, хладнокровно убили и закопали.

Правоохранители начали уголовные производства по статьям об умышленном убийстве, похищении человека, разбое и вымогательстве денег. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Драки и насилие, Ограбления, свідок, Убийства

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Надо думать , прежде открывать в чужой стране бизнес . Такая же ситуация была когда то и в Турции , когда убили русского предпринимателя .
aziz 22.06.2017, 22:49 ответить

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