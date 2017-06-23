13-летнему школьнику самодельной взрывчаткой оторвало три пальца

Произошло все во Львовской области, там подросток додумался просто в своей комнате мастерить взрывное устройство! Сейчас 13-летний Юрий в больнице, он еле говорит, - во время взрыва осколки полетели ему в лицо, едва не повредили глаз. К счастью, он уцелел. Что именно мастерил, парень не признается. Только советует другим детям не брать в руки опасные предметы.

Выяснять, что произошло, взялась полиция. По предварительным данным, школьник увидел рецепт взрывного устройства в интернете и попытался воспроизвести в домашних условиях. Однако опросить подростка правоохранители смогут, когда тот выздоровеет.