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У жителей Балаклеи до сих пор нет крыши над головой

23 июня 2017, 05:54
У жителей Балаклеи до сих пор нет крыши над головой

Под открытым небом, без окон и даже стен. Именно так живут жители разрушенной обстрелами Балаклеи Харьковской области. После масштабного пожара на складах с боеприпасами прошло уже три месяца. Люди в отчаянии. Говорят, приходится выживать в нечеловеческих условиях в разбитых домах.

Власти назвали последний срок, когда деньги будут - следующий вторник. И люди снова согласились еще немного подождать. Строительные бригады работают чуть ли не круглосуточно, но везде не успевают - объясняют ремонтники.

Катастрофы, свідок, Служебные преступления

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