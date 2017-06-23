У жителей Балаклеи до сих пор нет крыши над головой

Под открытым небом, без окон и даже стен. Именно так живут жители разрушенной обстрелами Балаклеи Харьковской области. После масштабного пожара на складах с боеприпасами прошло уже три месяца. Люди в отчаянии. Говорят, приходится выживать в нечеловеческих условиях в разбитых домах.



Власти назвали последний срок, когда деньги будут - следующий вторник. И люди снова согласились еще немного подождать. Строительные бригады работают чуть ли не круглосуточно, но везде не успевают - объясняют ремонтники.