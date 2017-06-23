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Школьники спасли бабушку с внучкой на пруду под Киевом, один мальчик погиб

23 июня 2017, 07:00
Школьники спасли бабушку с внучкой на пруду под Киевом, один мальчик погиб

На Киевщине утонул четвероклассник, который пытался спасти семилетнюю девочку и ее бабушку, внезапно ушедших под воду во время купания. Тело школьника искали в течение двух часов водолазы.

Трагедия произошла вот на этом пруду. Бабушка с двумя внучками пришла купаться. Одна девочка осталась на берегу. Вдруг женщина и девочка начали тонуть. Все видел четвероклассников Ярослав. Он первым бросился спасать. Однако мальчика и самого начало затягивать под воду.

Несчастные случаи, свідок

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