Школьники спасли бабушку с внучкой на пруду под Киевом, один мальчик погиб

На Киевщине утонул четвероклассник, который пытался спасти семилетнюю девочку и ее бабушку, внезапно ушедших под воду во время купания. Тело школьника искали в течение двух часов водолазы.



Трагедия произошла вот на этом пруду. Бабушка с двумя внучками пришла купаться. Одна девочка осталась на берегу. Вдруг женщина и девочка начали тонуть. Все видел четвероклассников Ярослав. Он первым бросился спасать. Однако мальчика и самого начало затягивать под воду.