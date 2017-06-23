В Харькове рейдеры напали на детскую цирковую студию

В Харькове люди в камуфляже устроили цирк в цирке. И пытались силой выдворить на улицу женщин и детей - воспитанников цирковой студии. Пострадавшие говорят: историческое здание, где сейчас проходят тренировки и репетиции, хотят продать, потому что расположено оно в престижном районе города.



Педагоги и родители уверены: историческое сооружение Старого цирка никого не интересует. Полуразрушенное, без отопления и света. А на такое спроса нет. Однако есть большой участок земли в престижном районе Харькова.