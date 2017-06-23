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В Харькове рейдеры напали на детскую цирковую студию

23 июня 2017, 08:14
В Харькове рейдеры напали на детскую цирковую студию

В Харькове люди в камуфляже устроили цирк в цирке. И пытались силой выдворить на улицу женщин и детей - воспитанников цирковой студии. Пострадавшие говорят: историческое здание, где сейчас проходят тренировки и репетиции, хотят продать, потому что расположено оно в престижном районе города.

Педагоги и родители уверены: историческое сооружение Старого цирка никого не интересует. Полуразрушенное, без отопления и света. А на такое спроса нет. Однако есть большой участок земли в престижном районе Харькова.

Драки и насилие, Общество, свідок, Хулиганство

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Росіяни обично впливають на мерів городів і на депутатів харькова обично підкуплюють, і потім розвалюють їхніми руками єкономіку і все що можна відібрати в людей вони відберуть треба гнати таких мерів і депутатів які продалися росіянам !!!А дітям в цьому цирку зробити ремонт і хай розвиваються немає де тітям розвиватися зовсім в україні і последне відберуть.СБУ І ПРЕЗИДЕНТ НЕ ОЧИСТИВ НАШУ ЗЕМЛЮ ВІД ЗРАДНИКІВ ВОНИ ДОСІ ПРИ ВЛАДІ.
прпр 23.06.2017, 08:40 ответить

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