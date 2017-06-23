На Закарпатье селяне взбунтовались против произвола ромов

На Закарпатье селяне бунтуют против агрессивных цыган. Те на днях разбили окна в одном из домов, а еще забросали камнями мужчину и даже пассажирский автобус. Люди боятся ходить рядом с табором и говорят, что полиция никак не реагирует на их обращения. Именно поэтому люди прибегли к кардинальным действиям.



У кого-то цыгане воруют овощи, металлические домашние вещи, у кого-то кони вытоптали урожай, поэтому люди, чтобы обратить внимание правоохранителей, и вышли перекрыть дорогу между селами Домбоки-Червенево.