В Винницкой области из храма украли старинные образа

Иконы 18 века похитили из храма на Винничине. Преступники влезли в церковь через окно, забрали три образа и так же скрылись. Но перед этим даже поставили на место оконную раму. Правоохранители разыскивают и воров, и святыни. И предполагают, что работали профессионалы - на заказ для частной коллекции.



Ворам, если их, конечно, найдут, грозит до шести лет заключения. Но суд человеческий не так страшен, как суд духовный - уверен настоятель.