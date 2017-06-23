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В Винницкой области из храма украли старинные образа

23 июня 2017, 10:24
В Винницкой области из храма украли старинные образа

Иконы 18 века похитили из храма на Винничине. Преступники влезли в церковь через окно, забрали три образа и так же скрылись. Но перед этим даже поставили на место оконную раму. Правоохранители разыскивают и воров, и святыни. И предполагают, что работали профессионалы - на заказ для частной коллекции.

Ворам, если их, конечно, найдут, грозит до шести лет заключения. Но суд человеческий не так страшен, как суд духовный - уверен настоятель.

Ограбления, свідок

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