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Фитнес-блогер из Франции погибла из-за взрыва сифона для взбитых сливок

23 июня 2017, 12:46
Фитнес-блогер из Франции погибла из-за взрыва сифона для взбитых сливок

Емкость для взбитых сливок разорвалась прямо в руках Ребекки Бюргер, а часть дозатора ударила ее в грудь. Из-за этого у женщины случился сердечный приступ, он и стал причиной смерти. Теперь родные погибшей модели в ее инстаграме призывают не использовать такие сифоны дома, чтобы не стать жертвами неисправных устройств.

Ребекка вела страницу и видеоблог, в которых рассказывала о путешествиях, рационе и физических упражнениях. За ее жизнью только в инстаграме следили 160 тысяч пользователей.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

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