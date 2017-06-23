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Димочке необходима пересадка костного мозга! Помогите спасти ребенка!

23 июня 2017, 13:49
Димочке необходима пересадка костного мозга! Помогите спасти ребенка!

До трех лет это был вполне здоровый мальчик, но несколько месяцев назад у него по всему телу вдруг неизвестно откуда начали появляться странные кровоподтеки. Они долго проходили, он начал чувствовать слабость, быстро уставать. Мать сразу забила тревогу и повела сыночка на медицинское обследование.

Но когда сдали анализы, врачи ошеломили диагнозом. Апластическая анемия - это болезнь, при которой костный мозг не вырабатывает клеток крови. Из-за этого у пациента почти исчезает иммунитет. В родном поселке на Черниговщине медики не давали ребенку никаких шансов, поэтому полгода назад мать спаковала вещи и приехала в Киев в детскую специализированную больницу Охматдет. С тех пор домом для Димы стала больничная палата.

Спасти жизнь мальчику может пересадка костного мозга. Однако никто из родственников в качестве донора не подошел. Трансплантацию от совместимого несемейного донора в Украине не делают, потому что у нас в государстве нет регистра доноров костного мозга.

Сделать операцию согласились в Испании. Однако сумма - более 200 ттысяч евро - просто недостижима для одинокой матери. Чтобы собрать хоть какие-то средства, семья потратила все сбережения. Нужно срочно собрать еще 191 тысячу евро.
Родные Димы очень надеются на помощь всех неравнодушных!

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 5457 0822 3257 8935

(097) 947-88-43 - мать, Людмила

Здоровье, Помогите, свідок

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